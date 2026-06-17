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Lãnh đạo G7 ngày cuối thượng đỉnh tại Pháp họp về tăng trưởng kinh tế

Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã nhóm họp trong cuộc trao đổi không chính thức trước thềm phiên thảo luận về tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu vào thứ Tư.
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