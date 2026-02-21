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Lần đầu đón Tết Việt, cô gái Nga sững sờ vì phố xá vắng tanh

Lần đầu đón Tết tại Việt Nam, cô gái Nga bày tỏ sự bất ngờ khi đường phố vắng tanh, khiến nhiều người không khỏi bật cười.
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