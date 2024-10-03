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Lamine Yamal tạo nên kỷ lục khó phá vỡ ở Champions League

Với việc đá chính trong trận đấu với Young Boys, Lamine Yamal đã đi vào lịch sử Champions League. Dù không ghi bàn hay kiến tạo nhưng anh vẫn tạo nên tầm ảnh hưởng.
Đọc thêm : Lamine Yamal tạo nên kỷ lục khó phá vỡ ở Champions League