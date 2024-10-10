Video
video cùng chuyên mục

Lamine Yamal nói gì sau khi nổi điên với HLV Barcelona?

Sau khi tỏ thái độ với HLV Hansi Flick vì bị thay ra sân trong trận đấu với Alaves, Lamine Yamal đã lên tiếng.
Đọc thêm : Lamine Yamal nói gì sau khi nổi điên với HLV Barcelona?