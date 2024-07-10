Video
video cùng chuyên mục

Lamine Yamal đăng hình được Messi bế ẵm, kèm theo ẩn ý

Sau khi tỏa sáng trước Pháp, thần đồng 16 tuổi Lamine Yamal đã đăng hình được Messi bế ẵm lúc vài tháng tuổi. Kèm theo đó, ngôi sao này đã viết dòng chú thích đầy ẩn ý.
Đọc thêm : Lamine Yamal đăng hình được Messi bế ẵm, kèm theo ẩn ý