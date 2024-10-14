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Lamine Yamal bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha, Barcelona lo sốt vó

Barcelona đã đón nhận tin không vui khi Lamine Yamal đã dính chấn thương và buộc phải rời khỏi đội tuyển Tây Ban Nha.
Đọc thêm : Lamine Yamal bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha, Barcelona lo sốt vó