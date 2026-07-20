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Lamine Yamal bắt tay động viện Lionel Messi sau trận chung kết

Dù đang buồn vì thất bại, Lionel Messi vẫn thể hiện thái độ ân cần với đàn em Lamine Yamal.
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