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Lamine Yamal bắt chước pha ăn mừng của C.Ronaldo, đầy ngạo nghễ ở Bernabeu

Lamine Yamal đã bắt chước kiểu ăn mừng của C.Ronaldo khi ghi bàn vào lưới Barcelona trong quá khứ, tạo nên hình ảnh đầy ngạo nghễ ở Bernabeu.
Đọc thêm : Lamine Yamal bắt chước pha ăn mừng của C.Ronaldo, đầy ngạo nghễ ở Bernabeu