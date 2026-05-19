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Lâm Đồng tổ chức Tết trồng cây mừng sinh nhật Bác

Trong ngày phát động chương trình, tại Công viên Mai anh đào, các lực lượng, quần chúng nhân dân tiến hành trồng 1.000 cây mai anh đào, thông ba lá, cây hoa các loại.
Đọc thêm : Lâm Đồng tổ chức Tết trồng cây mừng sinh nhật Bác