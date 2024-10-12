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Làm điều cấm kị sau khi ô tô bị ngập nước, người đàn ông phải trả giá đắt

Một chủ xe Toyota tại Mỹ có lẽ đã tự phá động cơ chiếc ô tô bị ngập nước của mình vì một hành động đơn giản.
Đọc thêm : Làm điều cấm kị sau khi ô tô bị ngập nước, người đàn ông phải trả giá đắt