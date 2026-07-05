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Lá sen "cõng người" ở một ngôi chùa tại miền Tây

Từ 2 hố bom hình thành nên 2 ao sen kỳ lạ, loài sen không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn sở hữu kích thước khủng có thể "cõng người" nặng trên 100kg.
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