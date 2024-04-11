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Kylian Mbappe "tắt điện" vì cậu nhóc sinh năm 2007

Mbappe đã trải qua trận đấu không thể tệ hại hơn trước Barcelona. Người khiến ngôi sao người Pháp câm lặng chính là "cậu nhóc" 17 tuổi Pau Cubarsi.
Đọc thêm : Kylian Mbappe "tắt điện" vì cậu nhóc sinh năm 2007