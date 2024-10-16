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Kylian Mbappe phản ứng dữ dội trước cáo buộc hiếp dâm

Ngay sau khi dính cáo buộc hiếp dâm, tiền đạo Mbappe đã lên tiếng phủ nhận.
Đọc thêm : Kylian Mbappe phản ứng dữ dội trước cáo buộc hiếp dâm