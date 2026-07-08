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Kỳ tích y khoa: Cứu sống thanh niên bị tai nạn chỉ còn một nửa cơ thể

Mất toàn bộ khung chậu, hai chân cùng nhiều cơ quan sau tai nạn xe tải, nam thanh niên vẫn kỳ diệu vượt qua lưỡi hái tử thần và từng bước hồi phục.
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