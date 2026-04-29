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Kỹ sư chế tạo LOTUSat-1: Chỉ một sai sót nhỏ, hàng triệu USD "tan biến"

Làm việc trong quy trình khép kín với áp lực luôn thường trực, các kỹ sư Việt tham gia dự án duy trì cường độ làm việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn.
Đọc thêm : Kỹ sư chế tạo LOTUSat-1: Chỉ một sai sót nhỏ, hàng triệu USD "tan biến"