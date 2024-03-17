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Kỹ nghệ câu cá khác lạ của "cần thủ" ở Đà Nẵng

Thay vì mang theo dụng cụ câu thông thường, các cần thủ ở Đà Nẵng chỉ bỏ túi cuộn dây, chai nhựa và nhúm bột mì là có thể câu được hàng ký cá đối mỗi ngày.
Đọc thêm : Kỹ nghệ câu cá khác lạ của "cần thủ" ở Đà Nẵng