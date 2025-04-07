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Kỳ lạ: Có một nơi tài xế phải đi đánh võng mới không bị phạt

Đó là sáng kiến mới ở một thị trấn thuộc tiểu bang Pennsylvania, phía Đông Bắc nước Mỹ, nhằm buộc các tài xế phải giảm tốc độ.
Đọc thêm : Kỳ lạ: Có một nơi tài xế phải đi đánh võng mới không bị phạt