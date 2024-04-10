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Kỳ Hân lên tiếng về chiếc váy thị phi, gây tranh cãi ở đám cưới Quang Hải

Kỳ Hân, vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân cho biết, bộ váy cô mặc đi đám cưới Quang Hải ở ngoài rất đẹp chứ không "thảm họa" như một số người nhận xét.
Đọc thêm : Kỳ Hân lên tiếng về chiếc váy thị phi, gây tranh cãi ở đám cưới Quang Hải