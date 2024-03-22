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Kỳ công nấu loại đường làm từ cây lúa non mọc trong phòng tối

Cây lúa non là nguyên liệu chính làm mạch nha. Phương pháp thủ công này tạo nên loại đường đặc sản của tỉnh Quảng Ngãi.
Đọc thêm : Kỳ công nấu loại đường làm từ cây lúa non mọc trong phòng tối