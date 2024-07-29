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Kình ngư người Pháp phá kỷ lục Olympic của Michael Phelps

Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam môn bơi lội Olympic Paris 2024, kình ngư người Pháp Leon Marchand phá kỷ lục Thế vận hội của huyền thoại Michael Phelps.
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