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Kinh hoàng cảnh đất đá đổ ập xuống công trường ở Ấn Độ

Trận mưa lớn kéo dài đã kích hoạt vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Giới chức nước này đã huy động lực lượng cứu hộ quy mô lớn.
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