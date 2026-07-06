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Kiểu đau bụng quen thuộc có thể cảnh báo ung thư dạ dày

Đau âm ỉ vùng thượng vị, ăn nhanh no, sụt cân bất thường có thể là những dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày.
Đọc thêm : Kiểu đau bụng quen thuộc cảnh báo ung thư dạ dày