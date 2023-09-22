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Kiến thức, kỹ năng cơ bản người dân cần có để thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn

Kỹ năng PCCC là kỹ năng sống, có kỹ năng đó chúng ta sẽ giảm khả năng bị thiệt mạng mà còn có thể giúp người thân, hàng xóm thoát nạn.
Đọc thêm : Kiến thức, kỹ năng cơ bản người dân cần có để thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn