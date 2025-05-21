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Kiểm tra công ty bán sản phẩm giảm cân "Ngân 98" nhưng... không tìm ra

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã đến địa chỉ công ty ghi trên sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo trên địa bàn để kiểm tra, nhưng… tìm hoài không ra.
Đọc thêm : Kiểm tra công ty bán sản phẩm giảm cân "Ngân 98" nhưng... không tìm ra