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Khủng hoảng thiếu nhân lực ngành y, cô gái Hàn Quốc tử vong sau 92 cuộc gọi

Một người phụ nữ 30 tuổi tại Hàn Quốc đã qua đời vì ngưng tim, sau khoảng thời gian dài không tìm được bệnh viện nào tiếp nhận điều trị.
Đọc thêm : Khủng hoảng thiếu nhân lực ngành y, cô gái Hàn Quốc tử vong sau 92 cuộc gọi