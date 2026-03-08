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Khung cảnh cây sưa nở hoa trắng muốt gây ấn tượng với mọi người

Tình cờ đi qua nơi có cây sưa "cô đơn" mọc giữa khung cảnh ấn tượng, anh Tuấn Anh (Phú Thọ) đã quay video và bất ngờ nhận về nhiều lượt tương tác.
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