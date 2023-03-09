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Khuất Văn Khang: "U20 Việt Nam bị trọng tài xử ép"

Đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết toàn đội U20 Việt Nam cảm thấy tiếc nuối sau trận thua trước Iran ở lượt đấu cuối vòng bảng và mất vé vào tứ kết giải U20 châu Á 2023.
Đọc thêm : Khuất Văn Khang: "U20 Việt Nam bị trọng tài xử ép"