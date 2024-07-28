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Khu du lịch thuê người hù dọa khách, trả lương hơn 17 triệu đồng/tháng

Một danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc đã thuê sinh viên ăn mặc như người nguyên thủy và hù dọa khách du lịch để mang đến một chuyến phiêu lưu chân thực hơn.
Đọc thêm : Khu du lịch thuê người hù dọa khách, trả lương hơn 17 triệu đồng/tháng