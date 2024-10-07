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Khu du lịch "cháy phòng", khách ngủ chen chúc trong nhà vệ sinh

Do không đặt được phòng, nhiều du khách ngủ vạ vật tại nhà vệ sinh, hành lang trong khu du lịch núi Hoàng Sơn (An Huy, Trung Quốc).
Đọc thêm : Khu du lịch "cháy phòng", khách ngủ chen chúc trong nhà vệ sinh