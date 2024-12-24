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Không uống rượu, chú rể Bắc Ninh rủ 2 họ kéo co sôi nổi khi đón dâu

Ý tưởng thực hiện màn kéo co trước khi rước dâu của chú rể Trần Lộc ở Bắc Ninh nhận được sự hưởng ứng của quan viên hai họ trong ngày hạnh phúc trăm năm.
Đọc thêm : Không uống rượu, chú rể Bắc Ninh rủ 2 họ kéo co sôi nổi khi đón dâu