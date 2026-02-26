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Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ hơn 140.000 mục tiêu Nga trong 4 năm

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ hơn 140.000 mục tiêu Nga trong 4 năm, bao gồm cả 86 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
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