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Không quân Israel phá hủy 200 mục tiêu của Iran trong một ngày

Không quân Israel tuyên bố đã tấn công 200 mục tiêu của Iran trong một ngày, bao gồm các bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng thủ và các địa điểm sản xuất.
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