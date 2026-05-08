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Không gian sống tối giản trong căn hộ chung cư cao cấp của Đào Hà

Không gian sống của Đào Hà gây ấn tượng bởi phong cách tối giản, tinh tế, phản ánh cá tính đề cao sự kỷ luật và cân bằng.
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