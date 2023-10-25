Video
video cùng chuyên mục

Không đứng lớp, hiệu trưởng vẫn hưởng phụ cấp... 90 triệu đồng

Dù không lên lớp dạy môn giáo dục hướng nghiệp, ông Nguyễn Trung Thành vẫn nhận 90 triệu đồng phụ cấp, đồng thời chỉ đạo cấp dưới cất giấu 100 triệu đồng tiền điện.
Đọc thêm : Không đứng lớp, hiệu trưởng vẫn hưởng phụ cấp... 90 triệu đồng