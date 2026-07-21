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Không còn gì để bán cứu vợ, chồng nghèo bật khóc bên giường bệnh

Bán 2 con bò, vay mượn khắp nơi được 70 triệu đồng để cứu vợ sau tai nạn lao động, anh Giàng A Sua vẫn bất lực khi chi phí điều trị ngày càng lớn.
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