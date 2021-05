Không có mặt bằng, bệnh viện phải thuê địa điểm điều trị cho bệnh nhân

Dù dự án xây mới đã được phê duyệt gần 5 năm qua nhưng do chưa giải phóng được mặt bằng và chưa bố trí được vốn nên Bệnh viện Mắt Nghệ An vẫn chưa thể di dời. Cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, bệnh viện phải đi thuê địa điểm để điều trị cho bệnh nhân nội trú. Hàng tháng, ngân sách tỉnh phải chi một số tiền không nhỏ cho việc thuê địa điểm này. Bệnh viện Mắt chưa di dời thì Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cũng chưa thể triển khai dự án nâng cấp, cải tạo vì trước tới nay 2 bệnh viện này cùng chung một tòa nhà. Có tiền nhưng không có mặt bằng để xay dựng khiến bác sỹ, bệnh nhân phải chen chúc trong khuôn viên chật hẹp, cơi nới, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả thăm khám và điều trị cho bệnh nhân