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Khởi tố vụ án cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng, trơ lõi thép ở Phú Thọ

Đọc thêm : Khởi tố vụ án cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng, trơ lõi thép ở Phú Thọ