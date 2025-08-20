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Khởi tố thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Đánh chị T. tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), Đặng Chí Thành bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.
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