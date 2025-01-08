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Khởi tố kẻ đánh chết người sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Sau khi xảy ra va chạm giao thông với anh B., Lê Văn Hiền khai bị nạn nhân chạy đến đánh trước nên hai bên xô xát. Bị can đã đánh anh B. nguy kịch, tử vong sau đó.
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