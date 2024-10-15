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Khởi tố chủ 2 cơ sở dùng hóa chất làm hàng tạ giá đỗ mỗi ngày

Từng bị xử phạt hành chính nhưng 2 cơ sở sản xuất giá đỗ tại Quảng Ngãi vẫn sử dụng hóa chất bị cấm làm giá đỗ. Chủ các cơ sở này vừa bị khởi tố.
Đọc thêm : Khởi tố chủ 2 cơ sở dùng hóa chất làm hàng tạ giá đỗ mỗi ngày