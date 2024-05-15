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Khởi tố 5 cầu thủ Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "bay lắc" trong khách sạn

Nhóm 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đọc thêm : Khởi tố 5 cầu thủ Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "bay lắc" trong khách sạn