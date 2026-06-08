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Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Iran

Đoạn video cho thấy khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel vào vùng Najafabad thuộc tỉnh Isfahan của Iran.
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