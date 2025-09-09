Video
video cùng chuyên mục

Khói bốc lên ở Qatar sau vụ tập kích của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói bốc lên tại Doha, Qatar sau khi Israel nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào các lãnh đạo Hamas.