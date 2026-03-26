Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc xế hộp Lexus tông 5 ô tô và 1 xe máy ở Hà Nội

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ô tô Lexus RX350 BKS 30K-201.xx buồn ngủ, không làm chủ tay lái, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.
Đọc thêm : Tài xế lái Lexus tông 5 ô tô và 1 xe máy ở Hà Nội