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Khoảnh khắc xe cứu thương va chạm với ô tô bán tải ở Phú Thọ.

Sau cú va chạm rất mạnh với ô tô bán tải, xe cứu thương bị lật nghiêng. Trên xe cứu thương chở 4 người, trong đó một người bị xây xát nhẹ.
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