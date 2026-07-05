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Khoảnh khắc xe bồn chở khí gas bốc cháy tại trạm thu phí ở Ấn Độ

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ cháy xe bồn chở khí gas xảy ra gần một trạm thu phí ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.
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