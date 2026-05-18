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Khoảnh khắc UAV Ukraine bị phòng không Nga phá hủy khi đang bay về Moscow

Khoảnh khắc UAV Ukraine bị hệ thống phòng không Nga phá hủy khi đang bay về phía Moscow.
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