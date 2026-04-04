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Khoảnh khắc UAV Geran Nga tập kích mục tiêu ở Kiev, Ukraine

Khoảnh khắc UAV Geran Nga bay đến vùng Kiev, lao thẳng vào mục tiêu mà không hề bị đánh chặn suốt quãng đường dài.
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