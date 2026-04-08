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Khoảnh khắc tuyệt vọng của một binh sĩ Ukraine khi bị UAV Nga tấn công

Khoảnh khắc tuyệt vọng của một thành viên kíp xe tăng Ukraine được UAV Nga ghi lại khi tung đòn tấn công ở Zaporizhia.
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