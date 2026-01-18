Video
Khoảnh khắc tuyết lở nhấn chìm khu nghỉ dưỡng trên “nóc nhà” châu Âu

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng tuyết lở trên núi Elbrus, miền nam nước Nga, khiến nhiều du khách hoảng loạn bỏ chạy để thoát thân.
